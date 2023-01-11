احذر.. 5 مخالفات بناء تُزال على نفقة المالك وفق مشروع القانون الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

ونصت المادة 60 على أن تُزال بالطريق الإداري تحت إشـراف هندسي متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:

المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.



التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة ومناطق الردود.



الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.



التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال بـاستكمال بـاقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.