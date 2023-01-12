عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفعة لـ نتنياهو .. دا سيلفا يقيل سفير البرازيل في إسرائيل

دا سيلفا
دا سيلفا

أقال رئيس البرازيل الجديد لولا دا سيلفا، سفير بلاده في إسرائيل جيرسون فيرينتس، في خطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية بـ"المفاجأة" لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورأت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن "قرار الرئيس البرازيلي يمكن اعتباره على أنه تغيير في سياسة بلاده تجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية البرازيلية أبلغت السفير فيرينتس، بقرار إقالته من منصبه.

سفير بولسونارو 

وأوضحت الصحيفة، أن "السفير المُقال تم تعيينه بقرار من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في أوائل عام 2021، وأن إقالته واحدة من أولى القرارات التي اتخذها الرئيس البرازيلي الجديد ووزير خارجيته ماورو فييرا".

صحفي إسرائيلي يشمت في دا سيلفا بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

قرار عاجل من البرازيل بعد دعوة أنصار بولسونارو لاحتجاجات جديدة

وأشارت إلى أن "العلاقات بين برازيليا وتل أبيب كانت جيدة خلال فترة ولاية الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو"، لافتة إلى أن البرازيل "غيرت في عهده أنماط التصويت التقليدية لها في الأمم المتحدة ودعمت إسرائيل بالمنظمات الدولية".

ولفتت الصحيفة، إلى تصريحات وزير خارجية البرازيل الجديد، ماورو فييرا، الذي أكد أنه "في ظل حكومة لولا اليسارية، فإن البرازيل ستعمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية وفي مقدمتها فلسطين".

وحسب الصحيفة، فإن "السفير البرازيلي المقال لعب دورا في تعميق العلاقات العسكرية بين بلاده وإسرائيل، وكان يعمل من أجل نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب للقدس"، مشيرة إلى أن ذلك لم يتم تنفيذه بسبب "ضغوط عربية".

وبينت الصحيفة، أن "السفير المُقال كان له دور مؤخرًا في عدم تصويت ممثلي دولته بالأمم المتحدة لصالح المقترح الفلسطيني الخاص بالحصول على رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

 

 

جايير بولسونارو البرازيل إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس البرازيل فلسطين لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو رئيس البرازيل الجديد الرئيس البرازيلي الجديد بولسونار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

ترشيحاتنا

صفعة لـ نتنياهو .. دا سيلفا يقيل سفير البرازيل في إسرائيل

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لكهربا بعد قرار رفع الإيقاف عنه

بسبب المبيعات الضعيفة.. سامسونج تلغي هاتف GALAXY S24 بلس

دعاء بديل لركعتى تحية المسجد..علي جمعة يكشف صحته

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع ٣ صفقات سوبر فى يناير الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار

بفستان جريء... ريا أبي راشد تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ