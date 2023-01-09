الحكومة الإسرائيلية تصدر قرارا مثيرا للجدل بشأن علم فلسطين.. تفاصيل

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الأحد قرارا بحظر رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة داخل الأراضي المحتلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إن الوزير بن جفير، أصدر أمرا إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي "بإزالة أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية يُظهر هوية منظمة إرهابية من الحيز العام، ووقف أي تحريض ضد إسرائيل".

وأضاف البيان، أن بن جفير سلم إلى مكتب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمرا بالسماح لكل ضابط مهما كانت رتبته بإزالة الأعلام الفلسطينية، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وقال بن جفير في البيان، إن "من المستحيل على المخالفين أن يرفعوا أعلام الإرهاب، ويحرضوا ويشجعوا الإرهاب".

وأضاف "لذلك أوعزت بإزالة أعلام دعم الإرهاب من الحيز العام ووقف التحريض ضد إسرائيل".

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن قرار بن غفير يأتي بعد رفع نشطاء من اليسار الإسرائيلي العلم الفلسطيني في تظاهرة ضد الحكومة في مدينة تل أبيب الساحلية وسط إسرائيل أمس السبت، ورفعه في احتفال استقبال كريم يونس، وهو سجين من قرية "عارة" شمال إسرائيل أمضى في السجون الإسرائيلية 40 عاما، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الإذاعة العبرية، إن بن غفير أمر مفوض الشرطة بإجراء تحقيق في الاحتفالات التي جرت بالإفراج عن السجين يونس.

