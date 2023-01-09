صحفي إسرائيلي يشمت في دا سيلفا بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

أقدم صحفي إسرائيلي يدعي إيدي كوهين، علي الشماتة في الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا بسبب ما يحدث في البرازيل، ونشر الصحفي صورة دا سيلفا أثناء إرتدائه الوشاح الذي يرمز إلي فلسطين.

وكتب كوهين :"لعنة القضية الفلسطينية تلاحق كل من يتعاطف مع هذه القضية المزيفة، والان دور رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، مئات من البرازيليين احتلوا قصره والبرلمان والقادم اعظم، ابعدوا من الشر يا عرب".

وكانت قد بدأت السلطات البرازيلية التحقيق في الهجوم الذي حدث أمس على مؤسسات البلاد منذ إعادة الديمقراطية قبل 40 عاما.

وتعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.

وأعفت المحكمة العليا في البرازيل حاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما، بسبب قصور أمني في العاصمة.

والذي تسبب في قيام آلاف من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية.