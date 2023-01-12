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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح لـ أولياء الأمور قبل الامتحانات

صدى البلد

قالت الدكتورة ولاء شبانه استشاري طرق التدريس التربوي؛ إن أولادنا يظلون أطفال حتى تجاوز فترة الثانوية العامة وهم عباره عن اسفنجة تمتص كل شيئ سواء  قلق وتوتر أو اطمئنان وثقة بالنفس؛ وأول خطوة للتخلص من القلق والتوتر عند الطلاب في فترة الامتحانات ألا نذكر هذه المصطلحات أمامهم لأن ذكر هذه المصطلحات تثير ذهن الطفل بوجود مشكلة بالإضافة إلى شعور الطفل ان هناك حالة طوارئ في البيت تحتل جزء كبير من ذهنه و تنقل له حالة التوتر بشكل غير مباشر.

أضافت ولاء شبانه خلال مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح  المذاع على قناة إكسترا نيوز الإخبارية ؛ أن كل المعلومات في ذهن الطفل عبارة عن بوتقة نحن من نقوم بملئها ومن هنا نحتاج أن نملأها بما يحتاج في هذه الفترة من هدوء وجعل أجواء المنزل شبه طبيعية حتى لا يتأثر الطفل خلال فترة الامتحانات.

أوضحت استشاري طرق التدريس التربوي؛ أنه يجب على الوالدين تجنب المقارنات بجميع أنواعها لأنها هدامة على الاطلاق وليست بناءه بالمرة ويجب مراعاة القدرات الخاصة لكل طفل لأن التفوق الحقيقي للطفل يأتي بناء على قدراته وليس قدرات أقرانه ؛ مضيفة أنه لابد من توافر الرعاية والتغذية ومستوى الإضاءة والتعرف على حالة الطفل  النفسية والجسمانية وعدد الساعات الخاصة بمذاكرته في هذه الفترة.

وتابعت استشاري طرق التدريس التربوي أنه يجب على الوالدين مراعاة توافر أنشطة يومية لدى أولادهم لعدم كبت المشاعر السلبية والطاقة الزائدة لديهم؛ موضحه أن هذا التنفيس عن الطاقة السلبية يعيد شحن الطاقة الإيجابية لدي الأولاد؛ منوهة الى أهمية عدم توجيه أوامر الطفل بسلوك معين والوالدين يفعلون عكسه كأمر الطفل بالنوم مبكرا والبيت يكون في حالة يقظة مع ضرورة المحافظة على عدد ساعات نوم محددة للطفل لان الساعة البيولوجية هي من تقوم بتثبيت المعلومات في الأذهان وتغيير الثقافة الخاصة بنا في جلوس الطفل للمذاكرة في غرفة الطعام او السفرة أو غرفة النوم .

الطاقة السلبية تغذية سلبية القلق الامتحانات

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