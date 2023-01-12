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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. دعاء تيسير الأمور الصعبة.. أرح قلبك بهذه الكلمات.. الإفتاء: التشدد يعد من التنطع المذموم شرعا

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

 

دعاء تيسير الأمور الصعبة .. أرح قلبك بهذه الكلمات

 

الإفتاء: التشدد يعد من التنطع المذموم شرعًا

 

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مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي ردد هذا الدعاء كل يوم

 

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