النشرة الدينية.. دعاء تيسير الأمور الصعبة.. أرح قلبك بهذه الكلمات.. الإفتاء: التشدد يعد من التنطع المذموم شرعا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
دعاء تيسير الأمور الصعبة .. أرح قلبك بهذه الكلمات
الإفتاء: التشدد يعد من التنطع المذموم شرعًا
بعد تطهير المقابر.. حصن نفسك من السحر بـ دعاء وآية لا يقدر عليك أحد
مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي ردد هذا الدعاء كل يوم
رئيس لجنة الفتوى: علامات الساعة ظهرت ولم يتبق سوى هذه الامارات
5 ركعات في اليوم غير الفريضة يحبها الله وأوصانا النبي بها
هل يجوز المسح على الهدوم عند الوضوء لأن جسمي لا يتحمل البرد؟
أقوى سورة لتعجيل الزواج .. اقرأها بهذه الطريقة
كيف أقرأ سورة يس في قيام الليل .. داعية يوضح
دعاء البرد الشديد .. اللهم نستودعك كل من لا مأوى له