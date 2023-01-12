النشرة الدينية.. دعاء تيسير الأمور الصعبة.. أرح قلبك بهذه الكلمات.. الإفتاء: التشدد يعد من التنطع المذموم شرعا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.