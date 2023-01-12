عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: التشدد يعد من التنطع المذموم شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

دائمًا نسمع بأنَّ ديننا الحنيف يدعو إلى اليسر والرحمة ويحذر من التشدد والتنطع؛ فنرجو منكم بيان ذلك.

 

قالت دار الإفتاء إن  شريعة الإسلام جاءت بالرفق والرحمة والهداية إلى الصراط المستقيم، وكان من أهم مقاصدها رفع المشقة والحرج عن الناس؛ قال الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾، وقال جلَّ شأنه: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، ولهذا فإنَّ التشدد في الدين أمر مذموم؛ لأنه يتنافى مع مقاصد الشريعة السمحة ومع ما جاء في نصوصها الصريحة الدالة على أنَّ مدار التكليف هو التيسير والتخفيف والمقاربة قدر استطاعة المُكلَّف.

نفس لا تشبع أبرزها| دار الإفتاء تكشف عن 3 أمور ينبغي الإستعاذة منها

ذهبت آخرته ودنياه.. دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

واستشهدت بحديث : روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».

 

وتابعت الإفتاء: وروى أحمد في مسنده عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّكُمْ أُمَّةٌ أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ»؛ يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: «إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الأَمْرَ بِالمُغَالَبَةِ» و«خَيْر دِينِكُمُ اليَسَرَة»، وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية؛ فإنَّ الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطّع، كمَن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر.

 

والتشدّد في غير موضع التشديد يُعَدُّ من التنطع المذموم شرعًا، فما جعل الله فيه سعة ومجالًا لاختلاف العلماء وتعدّد اجتهاداتهم لا يكون موضعًا للتشديد والإنكار، ولهذا تقرّر في قواعد الفقه أنه: "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه". يُنْظر: الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي، ويقول الشيخ ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: [وفي "صحيح مسلم" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» قالها ثلاثًا، أي: المشددون في غير موضع التشديد].

 

وروى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ».

 

وأضافت: فهذا نهي عن التشدد في الدين؛ لأنه يستتبع شدة التكليف وشدة العقوبة؛ فالله سبحانه وتعالى جعل الدين سهلًا سمحًا، ومَن يخالف مقاصد الدين ويضاد الفطرة ويُشدِّد على نفسه، فإنه حتمًا سيُقصّر فيما أوجبه على نفسه من الشدة التي اعتبرها من الدين، فيظل بعد ذلك يرى نفسه بعيدًا عن الدين مخالفًا له وتقل عزيمته وتضعف همته، ولا يدري أنَّ تشدّده كان هو مدخل الشيطان إليه؛ قال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: 27]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ». وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

دار الإفتاء التشدد جماعات التشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

تراجع كبير.. بيانات التضخم الأمريكية توجه ضربة قوية لـ الدولار

ترشيحاتنا

حادث خطير.. روسيا ترسل مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء

زيلينسكي يجتمع بقادة الجيش الأوكراني.. ويصدر بيانا بشأن مدينتي باخموت وسوليدار

سابقة تاريخية.. الركراكي مرشح للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

مصطفى بكري: لابد من الاستعانة بخبراء لديهم حلول للأزمة الاقتصادية.. فيديو

مسئول أمريكي يحسم جدل أنباء تدهور صحة بوتين

سافيو والشحات وشريف علي رأس تشكيل الاهلي لمواجهة المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لو مخطوبة للشخص ده هسيبه".. أمينة شلباية تنصح فتاة تشكو من عادات خطيبها

بعد اللوك الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ أصالة خلال الفترة الماضية

فستان مختلف.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

لن تصدق.. تناول هذه الكمية من الخضروات والفواكه يوميا يحمي من مرض خطير

فيديو

كتاكيت على التموين.. حلول برلمانية لخفض سعر البيض والدواجن|تغطية خاصة

قاتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه يعترف: حلفت ميفرحش |فيديوجراف

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ