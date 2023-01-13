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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري : الإعلامي الوطني يتحدث بضمير الدولة .. فيديو

الإعلامى مصطفى بكرى
الإعلامى مصطفى بكرى

أكد  الإعلامى مصطفى بكرى، أن الإعلامي  الوطني يتحدث بضمير الوطن حرصا على مصالح الشعب.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدي البلد"، أن الدولة المصرية تمر بالعديد من الأزمات منها الاستيراد بـ 90 مليون دولار.

إعادة البناء

وتابع بكرى: من الأزمات التى تعانى منها مصر، مؤسسات تحتاج إعادة البناء، مشاكل اجتماعية، مشاكل صناعية و زراعية واستثمارية. 

وأضاف بكرى قائلا:" هنقعد هنغنى على بعض ونشتم ولا نفكر ونتعلم، ويجب اتخاذ إجراءات عنيفة ضد الفساد الإدارى".

وطالب بكرى الحكومة بخطة انقاذ عاجلة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

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