مستلمهاش سويسرا.. بكرى : الرئيس السيسي أنفق 7 تريليونات جنيه على التنمية بمصر

أكد الإعلامي مصطفى بكرى، أنه يجب محاسبة المقصرين بعد مرور الأزمة الاقتصادية، معقبا:" الشعب المصري هو صاحب السيادة".

وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدي البلد”، رغم الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، إلا أن البعض ارتكب أخطاء يجب المحاسبة عليها.

مصر لم تكن سويسرا

وأضاف الإعلامي مصطفى بكرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يستلم مصر سويسرا بل استلمها شبه دولة وحاول واجتهد وانفق 7 تريليونات جنيه فى المشروعات التنموية.

وأوضح مصطفى بكرى، أن قبل جائحة كورونا حققت الدولة تقدما اقتصاديا لكن الظروف لم تخدمها، مؤكدا أنه يجب التركيز على الصناعة والزراعة.