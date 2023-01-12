مصطفى بكري: يا ريت الحكومة تصحصح وتشتغل عشان الناس.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب إعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا في التنمية، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تخفيف الأحمال على البسطاء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مشاركة الشعب في اتخاذ القرار أمر ضروري، مؤكدا انه “يا ريت الحكومة تصحصح وتشتغل عشان الناس”.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نحتاج إلى دعم حقيقي للصناعة، والحرص على مصانع قطاع الأعمال العام، وجذب الاستثمارات للدولة، خاصة المستثمر المصري والعمل على حل مشاكله.

يحتاج إلى دعم.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نحتاج لمواجهة مشاكلنا بشكل مباشر وحلها، مؤكدا أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم.