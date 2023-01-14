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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة النواب تطالب بدعوة إيلون ماسك لزيارة مصر للتعرف على حضارتها

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن تغريدة إليون ماسك مالك تويتر، عن مصر بمثابة حملة دعاية عالمية لا تقدر بثمن.

وشددت نورا علي، في تصريحات لها، على ضرورة استغلال هيئة تنشيط السياحة المصرية لهذه الفرصة الذهبية، ودراسة إمكانية توجيه دعوة رسمية مجانية لـ إيلون ماسك لزيارة مصر والتعرف على حضارتها المتفردة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن ضرورة استغلال الشخصيات العالمية المؤثرة التي تؤمن بحضارتنا وتراثنا المتفرد في الترويج الجيد للسياحة المصرية، وجذب أنظار العالم إليها لتشجيعهم على السفر إلى مصر.

وأضافت أنه من غير المعقول ضياع هذه الفرصة الذهبية لعمل حملة دعاية مجانية غير مسبوقة برعاية “ماسك” حيث إن زيارته ستكون محط أنظار العالم أجمع وستكون لها ردور فعل إيجابية للغاية.

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