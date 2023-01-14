امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الـ 72 ساعة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار على أكثر من منطقة بالمحافظات.

وقالت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الساحلية تعرضت لـ أمطار متوسطة وغزيرة، ورعدية، وأن تلك الأمطار تم التعامل معها من قبل المحافظين بسرعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن غدًا الاحد هناك استمرار لـ سقوط الأمطار، وستكون كميات الأمطار أقل من التي كانت فى الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بـ امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، سينتج عنها أمطار متوسطة ورعدية.

وأشارت إلى أن الأمطار ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ولذلك ننصح الجميع بتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة.