شعبة الدواجن : ننتج 1.6 مليار دجاجة في العام ولدينا اكتفاء ذاتي

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن الدواجن تعتبر أرخص بروتين حيواني لكل أفراد المجتمع، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر تنتج 1.6 مليار دجاجة فى العام، و هناك 14 مليار بيضة، أى أن الإنتاج جيد جدًا.

ولفت إلى أن المشكلات الخاصة بـ قرارات الاعتماد المستندي، نتج عنها عدم توافر فى مستلزمات الإنتاج، وظهرت السوق السوداء، ومن هناك بدأت مشكلات صناعة الدواجن.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ولكن على الفور الدولة تدخلت، وبدأ الإفراج عن الأعلاف، والذى نتج عنها انخفاض فى الأسعار بعض الشيء.

وأوضح أن الدولة تقوم بـ الافراج عن الأعلاف، ونطالب كل من خرج من منظومة صناعة الدواجن بالعودة.