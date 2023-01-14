أسعار بيض الدواجن والسمان بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم

ارتفعت أسعار البيض والدواجن بالأسواق خلال الأسبوع الحالي، وأثار ذلك تخوفات المواطنين من ارتفاعات قادمة نظرا لإننا نستورد معظم الأعلاف من الخارج .

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار البيض بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم السبت 14 يناير 2023 والتى شهدت ارتفاعا مقارنة بالأيام الأخيرة والتى شهدت انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية.

أسعار البيض بمنافذ الزراعة

تطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30% ، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء على المواطنين .

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 78 ل 80 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض الأحمر فيتم طرحها بأسعار تتراوح من 83 لـ 85 جنيها .



سعر بيض السمان

وطرحت وزارة الزراعة بيض السمان بأسعار منخفضة سعر كرتونة بيض السمان بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا ، في ظل خطة الوزارة لتوفير البدائل الغذائية المناسبة للسلع مرتفعة السعر

أسعار البيض بالأسواق

سعر البيض الأحمر فى المزرعة 86.75 جنيه والبيض الأبيض من 83.75 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح في الأسواق حاليا بين 85 و 90 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 92.75 جنيها ليصل إلي المستهلك ب 100 جنيها

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الماضية وتحديدا شهر أكتوبر ، ونوفمبر، وديسمبر 2022 ، كان هناك إقبال على بيع الكتاكيت وبيع البيض المخصب على أنه بيض مائدة وتم وقف الدخول فى معامل التفريغ مما قلل من دخول المربيين فى دورات جديدة ، وبالتالى ارتفعت أسعار الدواجن ارتفاع قياسي على المستهلك بالأسواق .

وناشد "الزيني " خلال تصريحات ل "صدي البلد "، بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء أزمة الأعلاف بحيث يتم استيراد كميات كبيرة من الأعلاف ، من خلال البنك الزراعى وتوزيعها على جميع المصانع والمزارع مباشرة، دون وجود حلقات وسيطة لمنع السوق السودا وبالتالي يتم حل أزمة الأعلاف بالأسواق.

حل أزمة الأعلاف

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" ، إلي أن حل أزمة الأعلاف سيجعل المربيين تدخل إلي إنتاج دورات جديدة وبالتالى يزيد المعروض من الدواجن والبيض وبالتالى نتوقع تقل أسعارها بالأسواق فى منتصف فبراير المقبل .