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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

الدواجن
الدواجن

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلوا الدواجن اليوم بالمزارع وصل لـ 55 جنيه، موضحًا أن ذلك بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج. 

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85 جنيها للطبق .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 14 يناير 2023

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50 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 13 يناير 2023

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تربية الدجاجة الواحدة وزن 2 كيلو تكلف المربي ما يقرب من 110 جنيه. 

وتابع :" سعر الكتكوت بـ 10 جنيهات، و الكتكوت يحتاج 3.5 كيلو علف حتى يصبح دجاجة، وأن سعر كيلو العلف 22 جنيه، أى أن الـ 3.5 كيلو بـ 77 جنيه، وأن هناك أدوية، وكهرباء و مياه، وربح " أى أن ذلك يكلف المربي 110 جنيه.

ولفت إلى أن الدولة تحاول مساعدة المواطنين، وأن توفر الدواجن بأسعار تناسب الجميع، وأن الدولة لديها مجازر تستطيع من خلالها توفير الدواجن لـ الجميع، ولكن السعر مرتفع.

 

 

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