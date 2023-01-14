تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلوا الدواجن اليوم بالمزارع وصل لـ 55 جنيه، موضحًا أن ذلك بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تربية الدجاجة الواحدة وزن 2 كيلو تكلف المربي ما يقرب من 110 جنيه.

وتابع :" سعر الكتكوت بـ 10 جنيهات، و الكتكوت يحتاج 3.5 كيلو علف حتى يصبح دجاجة، وأن سعر كيلو العلف 22 جنيه، أى أن الـ 3.5 كيلو بـ 77 جنيه، وأن هناك أدوية، وكهرباء و مياه، وربح " أى أن ذلك يكلف المربي 110 جنيه.

ولفت إلى أن الدولة تحاول مساعدة المواطنين، وأن توفر الدواجن بأسعار تناسب الجميع، وأن الدولة لديها مجازر تستطيع من خلالها توفير الدواجن لـ الجميع، ولكن السعر مرتفع.