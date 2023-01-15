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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر.. تفاصيل انهيار كتلة صخرية في أسوان

انهيار لقطعة من جبل-
انهيار لقطعة من جبل- ارشيفية

رصد صدى البلد التفاصيل الكاملة لحادث انهيار جزئي لكتلة حجرية من جبل على الصيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق أسوان، وهو ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر خلال الحادث.

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم نقل جثمان المتوفي إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة. 

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انهيار جزئي 

الشخص المصاب فى الحادث يدعى شعبان محمد أبو المكارم 44 سنة، وأصيب بكدمات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى أبو سمبل الدولي، والمتوفي يدعى محمود مصطفى النحاس 45 سنة من محافظة الأقصر. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بأسوان، تلقت بلاغاً بوقوع حادث انهيار كتلة حجرية على الصيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن انهيار كتلة حجرية على مخيمات الصيادين بمنطقة توشكى مما أدى إلى وقوع الحادث.
 

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نقل مصابين 

وعلى الفور توجهت 22 سيارة إسعاف لموقع الحادث الذى شهدته إحدى المناطق بمدينة أبو سمبل جنوب مدينة أسوان لنقل المصابين فى حادث وقوع انهيار جزئي لقطعة من الجبل على خيم للصيادين. 

وذكر مصدر بمرفق الإسعاف أنه تم الدفع بعدد 22 سيارة إسعاف إلى موقع الحدث، وذلك عقب ورود البلاغ بالواقعة. 

وكانت الأجهزة المعنية تلقت إخطاراً من مرفق الإسعاف، يفيد بانهيار جزئي لقطعة من الجبل في أبو سمبل بأسوان وهو ما أسفر عن عدد من الإصابات.

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