عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العظمى بالقاهرة 19.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم |فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في القاهرة والمحافظات.

 

حالة الطقس


ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم


العظمى الصغرى

القاهرة 19 11
الإسكندرية 19 13
الإسماعيلية 20 10
الدقهلية 19 10
الغردقة 22 12
المنيا 19 7

 

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية


العظمى الصغرى

الرياض 23 13

أبوظبي 24 19

أنقرة 8 -2

لندن 8 2

واشنطن 8 -3

بكين 2 -12

درجات الحرارة الطقس الأرصاد صباح البلد حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

كريستو لاعب جيد.. الجلاصي يكشف عن فعل معلول بعد مباراة الأهلي والمصري

الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة بسبب كهربا.. تفاصيل

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

دعاء لسداد الديون ولو كانت مثل جبل أحد.. ردده وانتظر الفرج

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

ترشيحاتنا

أمطار رعدية تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والغد.. فيديو

حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة

لم يتبق الكثير.. آخر موعد لشراء شهادات الـ25% من بنكي الأهلي ومصر

بـ 45 ألف جنيه .. سعر هيونداي اكسيل في مصر |صور

بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي بالقاهرة في مادة اللغة العربية

الدولار بـ 29.50 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. ريم مصطفى تستعرض جمالها داخل السيارة| شاهد

خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

فيديو

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ