العظمى بالقاهرة 19.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم |فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس



ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم



العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 13

الإسماعيلية 20 10

الدقهلية 19 10

الغردقة 22 12

المنيا 19 7

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية



العظمى الصغرى

الرياض 23 13

أبوظبي 24 19

أنقرة 8 -2

لندن 8 2

واشنطن 8 -3

بكين 2 -12