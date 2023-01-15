كارثي وخاطئ| استشاري يحذر من استخدام المضادات الحيوية مع العدوى الفيروسية.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، إن هناك اعتقاد نفسي رهيب لدى الأسر أن الطفل لن يتعافى من دور البرد إلا بالمضاد الحيوي، متابعا : " لازم نزيل هذا الاعتقاد النفسي لدى الأسر لأنه اعتقاد خاطئ نهائي" .

وأشار الدكتور أمجد الحداد ، عبر لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية "، إلى أن 45 % من الأمراض التنفسية المنتشرة هي عدوات فيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوي ، منوها : " استخدام المضاد الحيوي في فترة كورونا كارثي وأحدث فرط في استخدامه " .

العدوات الفيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوية

وأكد " الحداد " ، أن العدوات الفيروسية هي عدوات لا تعالج بالمضاد الحيوية ، ويتعافى منها الشخص بدون استخدام مضاد حيوي .

وأكمل : فكرة أن ألحق نفسي بعالج أول محس بالبرد طبيا مش صح ، والضماد الحيوي مش بيقلل الدور ،ولو استبدلنا المضاد الحيوي بخافض الحرارة البراستمول العادي وانتظرنا يومين الأعراض هتزول.

