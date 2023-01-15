بسبب فضيحة مدوية.. سيناتور جمهوري يواجه الطرد من الكونجرس الأمريكي

قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بـ مجلس النواب الأمريكي، إن استقالة العضو الجمهوري في مجلس النواب جورج سانتوس، الذي كان في قلب فضيحة بسبب البيانات الخاطئة في سيرته الذاتية، ممكنة إذا كانت هناك انتهاكات في تمويل حملته الانتخابية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كومر: "إذا انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، فسيتم طرده من الكونجرس".

ووصف كومر العضو الجمهوري في مجلس النواب جورج سانتوس، بأنه "رجل سيء" يرفض طريقته في دخول الكونجرس، لكنه أضاف أن سانتوس لم يكن أول سياسي ينتخب لعضوية الكونجرس بهذه الطريقة.

وأضاف: "سيخضع لتحقيق صارم، ليس بالضرورة بسبب الكذب، ولكن بسبب مخالفات تمويل الحملات الانتخابية المحتملة".