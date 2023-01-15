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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفجر مفاجأة: أمريكا تستعد للحرب ضد الصين

امريكا وروسيا والصين
امريكا وروسيا والصين

قالت السناتور الروسي، أولجا كوفيتيدي، إن أمريكا تستعد لشن حرب ضد الصين لفرض سيطرتها على أوراسيا، وستحاول واشنطن عدم تأخير تنفيذ خطة تنظيم فخ استفزازي لبكين.

وكتبت كوفيتيدي على “تلجرام”: "من أجل ممارسة السيطرة على أوراسيا، تستعد أمريكا لشن حرب مع الصين. نرى أن الانقلابات العسكرية والإكراه على الحرب أصبحا أسلوبًا سياسيًا شرسًا للولايات المتحدة. سيكون من الصعب جدًا اليوم تفسير ذلك للأمريكيين أن حكومتهم حولت أمريكا إلى المعتدي الرئيسي والإرهابي على هذا الكوكب، اليوم سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكنه ضروري”.

وأضافت: “الحكومة الحالية في أمريكا تغرس في الأمريكيين عادات سياسية مشوهة وسيئة للغاية منذ عقود”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت مرة أخرى في القرن الحادي والعشرين لعبة جيوسياسية خطيرة، قائلة: "كان الغرض منها تحييد القوتين العالميتين النوويتين - روسيا والصين".

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وأضافت كوفيتيدي: "بعد انقلاب 2014 في أوكرانيا ، جرَّت الولايات المتحدة روسيا إلى الصراع المسلح في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تسليح نفسها، الأمر الذي ينبغي أن يقلق الصين. 

وأكدت كوفيتيدي أن "قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ تضم حاليا 375 ألف عسكري ومدني تم نشرهم بالفعل في المنطقة، وتشمل ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة مليارات الدولارات للبنية التحتية العسكرية الجديدة والمبادرات الاستراتيجية في منطقة المحيط الهادئ".

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