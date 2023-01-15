روسيا أم أوروبا... بعد انتصاف الشتاء من المنتصر في حرب الغاز؟

"الأوروبيون سوف يتجمدون إذا التزم الغرب بعقوبات الطاقة التي فرضها ضد روسيا" .. هكذا توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول أوروبا في سبتمبر الماضي، وقبل أيام من بدء أول موسم شتاء بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهنا بعد أن انتصف موسم الشتاء مع منتصف شهر يناير، يصبح السؤال المنطقى، الذي يطرحه الجميع .. من المنتصر في تلك الحرب الجانبية حول الطاقة، روسيا أم أوروبا؟

بالتأكيد بوتن عندما أطلق تلك التهديدات، كان يدرك حجم اعتماد أوروبا على روسيا في تدفئة بيوت عائلاتهم، وبالمقابل، أعلنت دول أوروبا بشكل واضح، أنها تعاني من نقص في الطاقة، ورغم ذلك أمضت في طريقها بفرض العقوبات على الغاز الروسي، وكل المؤشرات كانت تشير إلى انتصار بوتن في بداية الشتاء، ظهرت في سعر الغاز الروسي في أيام الشتاء الأولى والتي وصلت إلى 200 يورو لكل ميجاواط / ساعة، مع حجم المظاهرات التي شهدتها عواصم أوروبا مع ارتفاع أسعار الطاقة .. ولكن اليوم يبدوا أن التقييم مختلف.

استراتيجية قوية لبوتين .. وتلك رهاناته

عندما أطلق الرئيس الروسي تحذيره الشهير حول الطاقة وأوروبا، في سبتمبر 2022، كان لديه رهانات قوية تدعم احتمالات أن الأوروبيين سوف "يتجمدون" بالفعل إذا التزموا بعقوبات الطاقة التي فرضها ضد روسيا، وهنا بدا أن ابتزاز موسكو للوقود الأحفوري كان مخططًا له بالضبط، وهنا بدت استراتيجية بوتين - لجعل الحياة بائسة بالنسبة للجمهور الأوروبي من خلال إيقاف تشغيل الغاز ، وإجبارهم على التخلي عن دعمهم لأوكرانيا - استراتيجية قوية، وفقا لتحليل صحيفة بوليتيكا الأمريكية.

وظهرت نتائج تشير إلى انتصار بوتين، منها أسعار الغاز بالجملة الأوروبية شمالًا والتي كانت 200 يورو لكل ميجاواط / ساعة، أي أعلى بنحو 10 أضعاف مما كانت عليه في معظم عام 2021، ولكن دول أوروبا أكملت مخططها، وتم وضع خطط لخفض الطلب على الغاز وضمان انتقال الإمدادات عبر الحدود إلى البلدان التي تعاني من أسوأ حالات نقص، وكان انقطاع التيار الكهربائي المنتظم في الاتحاد الأوروبي احتمالًا حقيقيًا للغاية.

بداية مختلفة لـ2023

وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، أنه مع بدء العام الجديد، أصبحت الصورة إيجابية بالنسبة لأوروبا أكثر مما توقعه أي شخص تقريبًا، وأصبحت خطة بوتن، وممارسة المناورات الحربية مع الثروة الهائلة من الغاز والنفط لروسيا بدأت تبدو وكأنها استراتيجية تهزم نفسها بنفسها.

وعللت الصحيفة في تحليلها لحرب الطاقة بين روسيا وأوروبا، تلك الرؤية، بما وصلت إليه أسعار الطاقة، فقد انهارت أسعار الغاز إلى 65 يورو لكل ميجاوات ساعة، ورغم أنها مازالت مرتفعة للغاية مقارنة بمعايير العقد الماضي ، ولكن يمكن التحكم فيها بشكل أكبر من الارتفاع المفاجئ الذي شهدناه في عام 2022.

إنها العناية الإلهية بأطفال أوروبا

ورغم الإجراءات التي اتخذتها أوروبا لمواجهة تلك الازمة المحتملة، إلا أن العناية الإلهية بأطفال أوروبا كانت ضمن نجاح أوروبا في تلك المعركة إلى الآن، وفقا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية، حيث قالت أن انخفاض الأسعار واستقرار إمدادات الغاز يعود إلى أمرين، الأول طقس شتوي معتدل بشكل ملحوظ وعلى غير العادة، هو الذي ساد معظم دول أوروبا، وذلك بالإضافة إلى نجاح أوروبا في التحول من غاز خط الأنابيب الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال المحمول على متن السفن من الموردين الأكثر صداقة.

فبتكلفة كبيرة ، قامت الدول الأوروبية بتجميع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في منتصف إلى أواخر عام 2022، مما أدى إلى زيادة الواردات من 83 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 141 مليار متر مكعب في عام 2022 ، وذلك وفقًا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وهو ما يعوض حوالي ثلاثة أرباع الـ 80 مليار متر مكعب التي لم تعد أوروبا تتلقاها من خطوط الأنابيب الروسية.

وقد بدأت البنية التحتية الجديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الظهور في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا حيث سيتم تشغيل ستة محطات عائمة بحلول نهاية هذا العام، والكثير من الغاز الطبيعي المسال المستورد بالفعل - الجزء الأكبر منه يتم شحنه من الولايات المتحدة - موجود الآن في شبكة مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا.

مكاسب مؤقتة لروسيا .. والرهان على تعاقدات 2023

وإن كان الطقس المعتدل، إلى جانب الانخفاض الحاد في استهلاك الغاز نتيجة لارتفاع الأسعار، ما جعل المستودعات لا تزال ممتلئة بنسبة 82٪، وهو ما جعل موسكو تشعر بالفعل بآثار تدابير الطاقة المضادة للغرب، إلا أنها استطاعت أن تحقق مكاسب مالية كبيرة في 2022، ولكن هل هذه المكاسب سوف تستمر في تعاقدات 2023؟

قدّر أحد التحليلات التي أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي والحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا لمجموعة الدول السبع يكلفان روسيا 160 مليون يورو يوميًا، وبتكلفة كبيرة ، قامت الدول الأوروبية بتجميع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في منتصف إلى أواخر عام 2022.

وعلى الرغم من العقوبات وتخفيضات الإمدادات ، حققت موسكو 155 مليار يورو من صادرات النفط والغاز في عام 2022 - بزيادة قدرها 30% عن العام السابق، ولكن مع انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية ، في عام 2023 ، تشير تقديرات الكرملين نفسها إلى أن هذه الإيرادات ستنخفض بنسبة 23% في العام الجديد، وهو رقم يعتقد بعض الخبراء أنه متفائل.

فهل انتصرت أوروبا بالفعل في حرب الطاقة؟

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن كلمة "فاز" جريئة للغاية، وهنا يقول ديتر هيلم، أستاذ السياسة الاقتصادية في نيو كوليدج بأكسفورد ومستشار الطاقة السابق للمفوضية الأوروبية: "ما زلنا أوائل الشتاء وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسوء." "لكن أوروبا كان أداؤها أفضل بكثير مما توقعه معظم المعلقين."

ووافق دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي على ذلك قائلاً: "في الوقت الحالي ، تبدو الأمور على ما يرام"، لم يكن لدى الروس سوى سلاح واحد في حرب الطاقة: الغاز، إنه سلاح قوي له تأثير قوي قصير المدى، لكنهم استخدموها بالفعل، "وقال الدبلوماسي إن" ترسانة "الاتحاد الأوروبي كانت أكثر تنوعًا ، بما في ذلك: تعزيز مصادر الطاقة المتجددة ، والحصول على الإمدادات من أماكن أخرى ، واتخاذ خطوات لاستخدام طاقة أقل.

رسالة يتردد صداها عبر عواصم الاتحاد الأوروبي

قال أحد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي: "إنها أوروبا 1 ، روسيا صفر" - لكن المنافسة لم تنته بعد، فمنذ أشهر وإلى الآن، مازال القادة الأوروبيون يحذرون من أن الشتاء المقبل قد يكون أكثر خطورة من هذا الشتاء، مع وجود سوق عالمي للغاز الطبيعي المسال ضيق وإمكانية عودة الصين إلى الظهور بعد إغلاق COVID ، والتنافس على إمدادات محدودة.

كما أن مكانة أوروبا القوية في شهر يناير لها تكلفة، فقد ظل الإنتاج الصناعي ثابتًا بشكل معقول، لكن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعرضت لضربة شديدة بشكل خاص ، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 13% تقريبًا على أساس سنوي في نوفمبر، وفقًا لـ ING.

والحكومات أيضًا على وشك الحصول على مدفوعات ضخمة لدعم فاتورة الطاقة للمستهلكين والشركات - بإجمالي 705 مليار يورو في جميع أنحاء أوروبا وفقًا لمركز أبحاث Bruegel، وسوف تؤثر هذه المبالغ الضخمة على الميزانيات الوطنية لسنوات قادمة.

لكن ربما فيما يتعلق بالإجراء الرئيسي - الدعم العام والسياسي لأوكرانيا - فشلت روسيا بالتأكيد في محاولتها لكسر التصميم الأوروبي، وقد أظهر استطلاع Eurobarometer الذي أجري في أكتوبر ونوفمبر، وتم إصداره هذا الأسبوع أن 73% من مواطني الاتحاد الأوروبي أيدوا دعم الكتلة لكييف والعقوبات المفروضة على روسيا.