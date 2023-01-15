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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الصورة الأولى لكريم عبد العزيز من فيلم بيت الروبى .. شاهد

صدى البلد

كشف المخرج بيتر ميمى عن الصور الأولى من فيلم “بيت الروبى” بطولة النجم كريم عبد العزيز . 

ونشر بيتر ميمى صورة برفقة كريم عبد العزيز من كواليس التصوير معلقا :" فكروهم ديما احنا مين , احنا عيلة الروبى .. صيف 2023". 

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات،

يذكر أن كريم عبد العزيز يعرض له حالياً فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

 

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