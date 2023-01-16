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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خطوات وشروط التقديم بوظائف بيت الزكاة

صدى البلد

يبحث عدد كبير من المواطنين علي الوظائف التي أعلنها بيت الزكاة والصدقات المصري، لشغل بعض الوظائف الشاغرة، لعدد من التخصصات، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل فرص العمل المتاحة.

ويتم إتاحة وظائف بيت الزكاة المصري، بعقد عمل محدد المدة قابل للتجديد سنويا بعد اجتياز فترة الاختبار وقدرها ثلاث أشهر، بشرط التفرغ الكامل.

ونشر بيت الزكاة الرابط الذي يمكن التقديم على الوظيفة من خلاله :

https://baitzakat.org.eg/careers/?fbclid=IwAR0z8gzSFCYZbRKV3_nwuqm5cv9qOXxf34fu2xFViroqcB_yShI2HSv84Us

 شروط التقدم للوظيفة، كالتالي:

مندوب تحصيل 

مدير شؤون ادارية

محاسب مالي

اخصائي دعم فني

باحث اجتماعي

سكرتاريه

وظائف بيت الزكاة المصري

 

وظائف بيت الزكاة المصري

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وحدد بيت الزكاة والصدقات؛ الشروط التالية للراغبين في التقدم، وهي:

- يكون حسن المظهر ولدية خبرة في التعامل

. ألا يزيد السن عن 40 عاما وقت تاريخ الإعلان.

- يكون مصري الجنسية.

- يكون حاصلا على رخصة قيادة دراجة بخارية سارية.

الشروط العامة للتقديم ببيت الزكاة المصري


ويتم إتاحة وظائف بيت الزكاة المصري، بعقد عمل محدد المدة قابل للتجديد سنويا بعد اجتياز فترة الاختبار وقدرها ثلاث أشهر، بشرط التفرغ الكامل.

ويطلب بيت الزكاة شغل الوظائف والتخصصات التالية:

- مدير شئون إدارية خبرة 10 سنوات فأكثر حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- محاسب مالي خبرة 5 سنوات فأكثر بكالوريوس تجارة.

- أخصائي دعم فني خبرة 3 سنوات فأكثر بكالوريوس هندسة حاسبات، وبكالوريوس هندسة نظم ومعلومات.

- باحث اجتماعي، بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر بكالوريوس خدمة اجتماعية.

- عامل خدمات معاونة بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على إعدادية فيما فوق ويشترط القراءة والكتابة.

-ويتم كتابة البيانات المطلوبة من الاسم والبريد الإلكتروني والمحافظة ورقم المحمول، واسم الوظيفة المتقدم لها، وعدد سنوات الخبرة، والمؤهل الدراسي.

- سكرتارية بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل عالي مناسب.

- مدخل بيانات بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل عالي مناسب.

- مندوب تحصيل بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل فوق المتوسط.

- فني خدمات إدارية بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

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