وظائف خالية في الخط الثالث للمترو.. اعرف أخر موعد للتقديم والمرتبات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف المتاحة لتأمين الخط الثالث لمترو الانفاق، والتي بدأت شركة الأمن الإداري المسؤولة عن تأمين الخط الأخضر، استقبال أوراق المتقدمين لشغل وظائف شاغرة أفراد أمن إداري.

وظائف خالية بمترو الأنفاق

وتاتي الوظائف المتاحة في 24 محطة، لتوفير الأمن والأمان للمواطنين داخل المحطات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي الفيروسات.

مرتبات الأمن الإداري بوظائف الخط الثالث للمترو

وتبدأ مرتبات الوظيفة بـ3 آلاف جنيه، بالإضافة الي عمل تأمينات اجتماعية وبوليصة تأمين على الحياة للمتقدمين لشغل الوظائف، وسيكون العمل لمدة 10 ساعات بشكل يومي لمدة 6 أيام، مع إعطاء إجازة يوم واحد فقط للعاملين.

مترو

وسيكون العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية،وسيتمّ تعيين المتقدمين لشغل الوظائف حال توافرت الشروط لديهم بشكل فوري، لسن التعيين من 21 حتى 40 سنة في 24 محطة.

تتمثل الوظائف الشاغرة في 24 محطة بالخط الثالث للمترو، وهي كالتالي

-الكيت كات

- صفاء حجازي

- ماسبيرو

- ناصر

- العتبة

- باب الشعرية

- الجيش

- عبده باشا

- العباسية

- مطار القاهرة

مترو

- المعرض

- ستاد القاهرة

- كلية البنات

- الأهرام

- هارون

- ميدان هليوبوليس

- ألف مسكن

- نادي الشمس

- النزهة

- هشام بركات

- قباء

- عمر بن الخطاب

- الهايكستب

- عدلي منصور

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف وهي كالتالي:

- شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومي.

- صورة شهادة المؤهل.

- شهادة الخدمة العسكرية.

- فيش وتشبيه ساري.