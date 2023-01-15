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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

صورة من الطائرة المحطمة
صورة من الطائرة المحطمة

كشفت لقطات صادمة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها في أضخم حادث جوي شهدته تلك الدولة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذا الحادث المروع هو أسوأ حادث تحطم لدولة صغيرة في منطقة الهيمالايا منذ ما يقرب من خمس سنوات.

كواليس التحطم 

أظهر التلفزيون المحلي دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من موقع التحطم، بينما تجمع عمال الإنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وواصل المئات من عمال الإنقاذ البحث في موقع التلال، حيث سقطت طائرة شركة الطيران المحلية يتي إيرلاينز، قادمة من العاصمة كاتماندو.

أكثر حادث دماراً

يعد هذا الحادث الأكثر دموية في نيبال منذ مارس 2018، عندما تحطمت طائرة أمريكية - بنغالية “داش 8” (مروحية) من دكا عند هبوطها في كاتماندو، ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا من بين 71 شخصًا كانوا على متنها، وفقًا لشبكة سلامة الطيران.
 

نيبال تحطم طائرة حادث جوي

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