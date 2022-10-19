عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مترو العريش | غلق كلي لـ شارع الأهرام .. اِعرف التحويلات المرورية

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم

أعلنت محافظة الجيزة ان الشركة المنفذة للأعمال سوف تستلم النصف الثانى من موقع أعمال محطة مترو العريش ( المرحلة الثانية ) بدايةً من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 م لمسافة ما يقرب من 650 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية؛  مما يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل إبتداء من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى إنتهاء فترة الأعمال.
 

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لرفع أى عوائق، وإتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال.
 

لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-
 

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب باستكمال السير بشارع الاهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية يتم الدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى ( المطبعة ) حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين.
ثم الدخول يساراً من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.
 

ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللجان المرورية و وضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة إتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للاتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادى التكدسات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وسموحة 2-0 في الدوري الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي الآن 1-0 في الدوري

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

موضوعات متعلقة

جوله مفاجئه لمحافظ الجيزة علي مدارس أوسيم ومنشاة القناطر

محافظ الجيزة يشهد احتفالات التربية والتعليم بالذكرى 49 لنصر أكتوبر

محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس العمرانية والطالبية

في حفل بهيج.. اللواء وجدي الجرواني يحتفل بزفاف كريمته

محافظ جنوب سيناء: مؤتمر المناخ حول شرم الشيخ لمدينة عالمية

وزير الري: جهزنا مخرات السيول استعدادا للشتاء

استعدادا لافتتاحها.. مدير تعليم الجيزة يتفقد تجهيزات مدرسة يوسف الصديق بإدارة الهرم

10 ساعات.. قطع المياه عن بـ المريوطية هرم وفيصل حتى الرماية الثلاثاء

ترشيحاتنا

هل يجوز الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على معاش الزوج المتوفى؟

مدفون في الرمل .. والدة ضحية طليق زوجته بالإسكندرية تكشف تفاصيل صادمة

رئيس دولة يقيل وزير خارجيته بسبب التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

إقالة حسني عبد ربه من الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الهزيمة أمام الأهلي

جلال الدين والسباحتان | 7 أفلام عربية تهمك مشاهدتها بـ مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

مش جاي أقطع عيش حد.. مصطفى كامل: أنا ضد الكلمات المبتذلة بالأغاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ