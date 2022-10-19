مترو العريش | غلق كلي لـ شارع الأهرام .. اِعرف التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الجيزة ان الشركة المنفذة للأعمال سوف تستلم النصف الثانى من موقع أعمال محطة مترو العريش ( المرحلة الثانية ) بدايةً من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 م لمسافة ما يقرب من 650 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية؛ مما يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل إبتداء من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى إنتهاء فترة الأعمال.



ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لرفع أى عوائق، وإتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال.



لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-



- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب باستكمال السير بشارع الاهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية يتم الدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى ( المطبعة ) حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين.

ثم الدخول يساراً من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.



ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللجان المرورية و وضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة إتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للاتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادى التكدسات.

