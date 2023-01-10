بالملابس الداخلية.. شاهد ما فعله البريطانيون داخل مترو الأنفاق

في احتفال غريب، اكتظ مترو الأنفاق في لندن بمواطنين بملابسهم الداخلية التحتية، إحياءً لذكرى حركة "ركوب المترو بدون سراويل No Tr Pants Tube Ride" السنوي.

قبل عشرين عاما، بدأت احتفالات No Tr Pants Tube Ride 2023، والتي جذبت الآلاف من المسافرين لركوب مترو الأنفاق بالملابس الداخلية على خط إليزابيث، الذي افتتح العام الماضي فقط.

كيف بدأت احتفالات No Tr Pants Tube Ride



أول شيء يجب ملاحظته حول هذا التقليد هو أن نيويورك، على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، هي المكان الذي نشأت فيه هذه العادة.

بدأ هذا التقليد الغريب لأول مرة في عام 2002 في مدينة نيويورك من قبل مجموعة فن الأداء الهزلي Improv Everywhere.

ووفقًا لموقع Imrpov Everywhere، بدأ المسعى كمزحة عملية بسيطة يشارك فيها 7 أشخاص، تضمنت الحادثة الأولى من نوعها في مدينة نيويورك 7 رجال بدون بنطلون يتظاهرون بعدم رؤية بعضهم البعض أثناء صعودهم عربات مترو الأنفاق في كل محطة لـ 7 محطات متتالية.

وأصبحت اللعبة الغريبة، حدثًا عالميًا منذ ذلك الحين، والذي يقام سنويًا في عشرات الأماكن بجميع أنحاء العالم، حيث امتد الحدث إلى أكثر من 60 موقعًا حول العالم بحلول 2023، كان أبرزها بريطانيا.