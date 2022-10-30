النقل: سلالم كهربائية في محطات مترو الخط الثالث لكبار السن وذوي الإعاقة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه عندما تقوم الوزارة بالعمل في أي مشروع فإن المواطنون يشعرون بهذا الأمر؛ مما يستدعي إغلاقًا جزئيًا للشوارع، وعمل تحويلات لمرافق المياه والكهرباء؛ بشكل مؤقت حتى انتهاء الأعمال.

وأضاف الوزير، في حوار خاص بمترو الأنفاق مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»؛ لكشف تفاصيل خطط تنفيذ المشروعات الجديدة، أن طول الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي 42 كيلومترًا، مؤكدًا أنه بعد انتهاء أعمال المحطة يتم إعادة الشوارع إلى وضع أفضل مما كانت عليه.



ووجه التحية إلى أهالي الكيت كات بعد انتهاء أعمال تنفيذ أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بالمنطقة، لافتًا إلى أن كل محطات الخط الثالث يوجد بها سلالم كهربائية متحركة، لكبار السن وذوي الإعاقة من أجل تسهيل الحركة على المواطنين، مشيرًا إلى أنه قارن بين الخط الأول لفرنسا بنظيره المصري من حيث الجودة.