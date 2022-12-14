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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بائع متجول .. حقيقة فيديو ترجل شخص على قضبان مترو الأنفاق بالقاهرة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالترجل على شريط السكة الحديد بإحدى محطات مترو الأنفاق لجمع علب المناديل.

بالفحص ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو وتبين أنه (بائع متجول "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمناقشته أقر بقيامه بإلقاء المناديل على شريط السكة الحديد حال مشاهدته للخدمات الأمنية خشية ضبطه، ولدى انصرافهم قام بجمعها مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقطع فيديو تيك توك مترو الأنفاق بائع متجول

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