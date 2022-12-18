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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل نهائي المونديال.. باريس تٌغير اسم محطة مترو من "الأرجنتين" إلى "فرنسا"

محطة مترو الأرجنتين
محطة مترو الأرجنتين بعد تغير أسمها إلى فرنسا

قامت السلطات الفرنسية اليوم الأحد، بتغيير مسمي محطة مترو تحمل اسم "الأرجنتين"، وذلك قبل إنطلاق المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قطر 2022 على ملعب لوسيل.

وقام مترو باريس بتغيير تسمية محطة مترو الأنفاق "الأرجنتينية" إلى "فرنسا" بشكل مؤقت، حيث غطى الاسم لافتات "Allez les Bleus" (Go the Blues).

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إنه تم نشر 14 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا ، منهم 2750 في باريس وحدها لمنع الاحتفالات من الخروج عن السيطرة.

كما تم إغلاق المتاجر على طول شارع الشانزليزيه، والتي من المحتمل أن تكون مركز الاحتفالات في حالة النصر في نهائي المونديال كإجراء احترازي.

ومن جانبه غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتواجد في الدوحة للمشاركة في النهائي ، بمقطع فيديو احتفالات بعد المباراة بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف النهائي، قائلا: "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى؟".

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