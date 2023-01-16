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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: تزويد كييف بالأسلحة الغربية لن يغير الوضع.. ويطيل معاناة الشعب الأوكراني

صدى البلد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم /الاثنين/، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يغير الوضع على الأرض بل سيطيل معاناة الشعب الأوكراني، وقال: إنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة". 

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "استمرار ضخ الأسلحة نحو النظام الأوكراني لن يؤدي إلا لإطالة أمد النزاع وهو ما تريده الولايات المتحدة بالفعل".

وعلق بيسكوف على استهداف مدينة دنيبروبتروفسك، قائلا :"إن استهداف المدينة لم يكن من قبل القوات الروسية بل من قبل نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأوكراني".

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، القضاء على أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وجنوب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الروسية قامت بتحييد أكثر من 75 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.

وأضاف أن "القوات قامت بتدمير محطتي رادار مضادتين للبطاريات أمريكتي الصنع في "دونيتسك ولوجانسك" شرقي أوكرانيا.. وأشار إلى إسقاط ثلاث طائرات أوكرانية، واعتراض سبع قذائف "هيمارس" و"أورجان".

كما أعلنت الوزارة أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 372 طائرة مقاتلة و200 مروحية و2885 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم أيضا تدمير 401 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7537 دبابة ومدرعة ، و983 راجمة صواريخ ، و3841 مدفع هاون ، و8066 مركبة عسكرية خاصة.

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 40 قتيلا وأكثر من 75 مصابا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الاثنين/ أن من بين المصابين 14 طفلا، بينما نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ 39 شخصا حتى الآن، فيما لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين.

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