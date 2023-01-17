رجل أو أمرأة.. أهمية هرمون التستوستيرون وخطورة انخفاضه

هرمون التستوستيرون ضروري للجسم ، مما يساعد في العديد من الوظائف لكن معظم الناس يعتبرونها مقصورة على الصحة الجنسية للرجال فقط وهذا الهرمون أهم بكثير من ذلك ، ولا ينبغي أن ينقصه أحد ، ذكرا كان أو أنثى.



وفقًا لخبير الصحة Luke Coutinho ، فإن المستويات الطبيعية من هرمون التستوستيرون ضرورية لصحة العظام ، والقوة الجنسية ، والخصوبة ، وكتلة العضلات الهزيلة ، والتمثيل الغذائي ، والطاقة ، والدماغ ، والمناعة لدى كل من الرجال والنساء. وبخلاف ذلك تبدأ الاضطرابات في الجسم وتبدأ المشاكل الصحية في الظهوربحسب ما نشره موقع هيلثي .



10 علامات تدل على انخفاض هرمون التستوستيرون في الجسم





حياة جنسية سيئة

ضعف الانتصاب عند الرجال

دهون البطن العنيدة

العقم

عظام ضعيفة

التمثيل الغذائي البطيء

الإرهاق الشديد

ضباب الدماغ والارتباك

التعرق بغزارة

فقدان العضلات



هذه العادات الست تقلل من مستوى هرمون التستوستيرون

يوضح الخبير الصحي Luke Coutinho أن هناك بعض العادات الخاطئة وراء انخفاض هرمون التستوستيرون لدى النساء والرجال . الإفراط في تناول الكحوليات والتدخين واتباع نظام غذائي بدعة لفقدان الوزن وقلة النوم والتوتر المزمن وسوء نمط الحياة يمكن أن تؤدي جميعها إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.

انخفاض هرمون التستوستيرون لدى النساء والرجال

9 علاجات منزلية لزيادة هرمون التستوستيرون



تدريبات متقطعة عالية وتمارين رفع الأثقال 5 أيام في الأسبوع

اليوجا عالية الكثافة

استهلاك سعرات حرارية أقل

كمية كافية من البروتين والدهون الكربوهيدرات الجيدة

حافة الخروج

علاج نقص فيتامين د 3

التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة يوميًا

تناول الزنك والمغنيسيوم والبورون وأوميغا 3

الرجال والنساء يأكلون هذه الأطعمة