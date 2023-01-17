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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تامر فرج: كنا بنبلع تصرفات لوسي في الحفيد احتراما للمسرح القومي

لوسي
لوسي

كشف الفنان تامر فرج، عن أسباب أزمة مسرحية الحفيد، التي يقدمها على خشبة المسرح القومي، رفقة لوسي، مؤكدا أن الفنانة صدر منها بعض الأفعال غير اللائقة.

 

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وأضاف تامر فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية etc اليوم الثلاثاء: "كلنا كفريق عمل المسرحية من فنانين وإخراج وفنيين لم نكن نريد أن يصل الأمر لخلاف أو أزمة بيننا مجتمعين وبين الأستاذة لوسي، وكنا بنبلع تصرفاتها على أساس إننا في النهاية أسرة واحدة وزملاء، واحتراما لخشبة المسرح القومي أولا واحتراما لسنها ثانيا".

وتابع تامر فرج: "لكن للأسف الأستاذة صعدت الموضوع وحولته لأزمة، خاصة بعد أن تفوهت بما لا يصح أن يُقال على شاشات الفضائيات في حق زملائها من أعضاء الفرقة، والموضوع باختصار أن الفنانة لوسي كانت دائما ما تكرر أنها بطلة المسرحية ونجمة العرض وأن الناس هتيجي المسرح القومي عشان تشوف لوسي بتمثل؛ مما انعكس على تصرفاتها من تدخلات وتحكمات في كل صغيرة وكبيرة في العرض وحتى في أداء زملائها، وفي الشخصيات التي يؤدونها، ما شكل اعتداء واضحا على صلاحيات المخرج وأحيانا على صلاحيات مدير الفرقة نفسه".

وأكمل: "ما حدث إهدار للمال العام بأن عمل مثل هذا لم يتم تصويره ويتم وقفه بسبب التحقيقات التى قامت بها الفنانة لوسي ونقطع عيش كل الفنانين الموجودين بالمسرحية.. الفنانة لوسي ادعت عليا اننى اعمل مشاكل وعايز اتلمع لما اهتم بي المسرح وجعلني أشارك فى مسرحية جديدة وانا لدي شغل كثير ومسرحيتين".

تامر فرج الحفيد مسرحية اخبار التوك شو لوسي

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