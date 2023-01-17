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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كنت بنزل من أنفي دم.. لوسي تخرج عن صمتها في أزمة مسرحية الحفيد

الفنانة لوسي
الفنانة لوسي

قالت الفنانة لوسي، ردا على الأزمة المثارة بشأن اعتدائها على زملائها في مسرحية الحفيد، إن "كل ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عار تماما عن الصحة، ولم يحدث، ولم تعتدي على أحد بالضرب.

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وأضافت لوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: “لا أسمح بالتجاوز والخروج عن النص بألفاظ خارجة”، متابعة أنها لفتت الانتباه أكثر من مرة نظرا لتكرار هذا الأمر، من قبل بعض الزملاء في مسرحية الحفيد.

تحدثت مع وزيرة الثقافة


وتابعت لوسي، أنها تحدثت مع وزيرة الثقافة بخصوص هذا الأمر، وقدمت شكوى منذ ستة أشهر في النيابة الإدارية، مضيفة: "كنت بنزل من أنفي دم من كتر الأزمة وكتم كل شيء بداخلي".

الفنانة لوسى لوسي مسرحية الحفيد برنامج صالة التحرير عزة مصطفي وزيرة الثقافة النيابة الإدارية

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