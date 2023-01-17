لحل أزمة لوسي مع الحفيد.. أشرف زكي يطلق مبادرة لم الشمل.. تفاصيل

أطلق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مبادرة لم الشمل، لاحتواء أزمة الفنانة لوسي مع زملائها في مسرحية الحفيد.



وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن لدينا ناس متربصة بالفن والممثلين، وعلينا الانشغال بهذا الأمر، وأقدم مبادرة للم الشمل، واناشد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي لاحتواء الأزمة.



وأضاف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن :"أدعو الجميع لكي نقعد مع كل الفنانين والفنانة لوسي، ونحط مصلحة البلد أهم من أي حاجة، والمسرح القومي، ومن الممكن أن تكون هذه الجلسة في برنامج الستات".

قنوات الإخوان



ووجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، سؤال لطرفي الأزمة، قائلا :"هل يرضيكم أن قنوات الإخوان تتناول هذا الأمر، وتشن هجوم على البلد بهذه الطريقة".



ومن جانبها علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على المبادرة، قائلة :"ده اللي كنا مستنينه، وفي انتظار الصلح، وأنت شخص غاية في الروعة".







