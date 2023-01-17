عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحل أزمة لوسي مع الحفيد.. أشرف زكي يطلق مبادرة لم الشمل.. تفاصيل

الفنان أشرف زكي نقيب
الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

أطلق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مبادرة لم الشمل، لاحتواء أزمة الفنانة لوسي مع زملائها في مسرحية الحفيد.

txt

اللي عنده حاجة عليا يطلعها..لوسي ترد على الاتهامات الموجهة لها بمسرحية الحفيد

txt

مفيدة شيحة تدافع عن لوسي: ليست شخصا يهين الناس


وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن لدينا ناس متربصة بالفن والممثلين، وعلينا الانشغال بهذا الأمر، وأقدم مبادرة للم الشمل، واناشد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي لاحتواء الأزمة.


وأضاف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن :"أدعو الجميع لكي نقعد مع كل الفنانين والفنانة لوسي، ونحط مصلحة البلد أهم من أي حاجة، والمسرح القومي، ومن الممكن أن تكون هذه الجلسة في برنامج الستات".

 

قنوات الإخوان


ووجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، سؤال لطرفي الأزمة، قائلا :"هل يرضيكم أن قنوات الإخوان تتناول هذا الأمر، وتشن هجوم على البلد بهذه الطريقة".

txt

ضربت الفنانين على المسرح أمام الجمهور.. القصة الكاملة لأزمة لوسي في مسرحية الحفيد

txt

مفيدة شيحة تدافع عن لوسي: ليست شخصا يهين الناس


ومن جانبها علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على المبادرة، قائلة :"ده اللي كنا مستنينه، وفي انتظار الصلح، وأنت شخص غاية في الروعة".


 


 

اشرف زكي الفنانة لوسى لوسي مفيدة شيحة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

بعد غياب أفشة.. شوبير يفجر مفاجاة سارة لجماهير الأهلي أمام سموحة.. شاهد

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

موضوعات متعلقة

مفيدة شيحة تدافع عن لوسي: ليست شخصا يهين الناس

اللي عنده حاجة عليا يطلعها..لوسي ترد على الاتهامات الموجهة لها بمسرحية الحفيد

ترشيحاتنا

النواب يقر 4 اتفاقيات منح لا ترد بقيمة 24 مليون دولار

كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس مصر

هل تعد النقوط في الأفراح من قبيل الديون؟ مجدي عاشور يجيب

أسرار ثمينة.. كواليس ليلة القبض على أخطر رجال المافيا في إيطاليا

ضربة بوتين الأخيرة.. الجيش الروسي يستعد لشن هجوم ضخم في أوكرانيا

السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. اكتشاف علاج لمرض قاتل يصيب الأطفال والكبار

السيسي والملك عبد الله يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن

قضية نسب جديدة.. هل اعترف أحمد الفيشاوى بابنه من فتاة ألمانية؟

هل تعود للرقص الشرقي؟.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل بصور قديمة قبل الشهرة

فيديو

1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

هنربي عصافير .. عمر كمال يعلن تفاصيل مشروعه الجديد مع حمو بيكا

معاشات ومنح استثنائية لبعض الفئات.. شاهد التفاصيل

يصل إلى 12 سم.. أصالة تكشف سر تواجدها على المسرح حافية القدمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ