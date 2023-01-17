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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. مباحثات مع الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.. والإدارية: يجوز لرئيس الوزراء إسقاط الجنسية للمواطن

صدى البلد

نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة من أبرزها ما يلي:


دى مراتى مش عشيقتى.. سائق توك توك يمزق جسد سمكرى فى الاميرية.. تفاصيل

استيقظ اهالى حى الاميرية السبت الماضى على جريمة بشعه هزت ارجاء المنطقة، حينما نشبت مشادات كلامية، بين سائق توك توك و سمكرى من سكان الحى انتهت الى مقتل احدهم عبر سلاح ابيض ومزق جسده بعده طعنات نافذة .

 

وزير الداخلية يستقبل رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة
 

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية العميد/ خالد بن حمد العطية - رئيس الاتحاد الرياضى العربى للشرطة على رأس وفد يضم أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد.

 

الإدارية: يجوز لرئيس الوزراء إسقاط الجنسية للمواطن مؤدي الخدمة العسكرية لدولة أجنبية

كشفت المحكمة الإدارية العليا عن وجود حالات يسمح فيها لرئيس مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنهم أولها إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

 

شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
 

أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، والتى بدأت منذ الإثنين الماضى الموافق 9 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الأربعاء 25 يناير.
 

شاب ينهي حياته نتيجة أزمة نفسية بكفر الزيات
 

شهدت قرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم مصرع شاب أنهي حياته بيده عقب تناوله مادة كاوية بسبب الديون، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي كفر الزيات العام.

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