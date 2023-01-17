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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كلاكيت تانى مرة ..  100 ألف جنيه ارتفاعا فى أسعار أوبل موكا 2023

اوبل موكا موديل 2023
اوبل موكا موديل 2023

بعد سبعة ايام من الزيادة الاولى لسيارات أوبل فى مصر والتى تقدر بـ 110 الف جنيه ، اعلن وكيلها المحلى عن زيادة جديدة لطرزاته داخل الاسواق والتى تضمت الثلاث طرازات المتوفرين .

اوبل موكا موديل 2023

واوضح وكيل أوبل ، ان الزيادات التى شملت الثلاث طرازت للعلامة الالمانية جاءت بمقدار 100 الف جنيه ، من ضمنهم طراز موكا ، والذى ينتمى الى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الكروس اوفر .

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ومن المعروف ان السيارة اوبل موكا موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 8 نقلات.

اوبل موكا موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة اوبل موكا موديل 2023 إلى 200 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة 0، خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر .

اوبل موكا موديل 2023

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة اوبل موكا موديل 2023 ، بطول 4151 مم ، وبعرض 1791 مم ، و ارتفاع حوالي 1534 مم، مع قاعدة عجلات طولها 2557 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 350 لتر.

 

وتاتى السيارة اوبل موكا موديل 2023 ، بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية للحماية ، و قفل مركزي ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ .

اوبل موكا موديل 2023

اما عن اسعار السيارة اوبل موكا موديل 2023 فى زيادتها الثانية : 

- فئة اليجانس 859.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه .

- فئة GS Line بسعر 899.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه. 

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