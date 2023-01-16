هونشي E-HS9 .. أفخم سيارة صينية تظهر في مصر

انتشرت مؤخرا صور لسيارة فاخرة صينية تابعة للعلامة التجارية الشهيرة هونشي ، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، لتؤكد وصولها الى السوق المصرى من خلال احد موزعى السيارات بشكل منفرد ، وهى السيارة الكهربائية هونشي E-HS9 الـ SUV .

هونشي E-HS9

وتعتبر السيارة الكهربائية هونشي E-HS9 الـ SUV ، من اكثر السيارات الفاخرة الصينية على مستوى العالم ، حيث ظهرت حول العالم بعد طرحها فى الصين بداية من عام 2020 ، وتحتوى على مقصورة داخلية واسعة وقوة كبيرة تستطيع من خلالها الوصول لسرعات عالية .

وتستمد السيارة الكهربائية هونشي E-HS9 الـ SUV ، قوتها من خلال محركين كهربائيين بما يوفر لها الدفع الرباعي وتأتي بقوة ما بين 215 و543 حصان للمحرك الواحد والمحركين على التوالي ، و ترتبط ببطارية ليثيوم أيون ما بين 84 الي 120 كيلوواط في الساعة.

هونشي E-HS9

وتاتى بنسخة محرك واحد بقوة محدودة 215 حصان أو محركين بقوة تصل الي 430 حصان والقوة القصوى في أعلي الفئات تصل الي 544 حصان. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في 5 ثواني ويمكنها قطع مسافة 480 كم في الشحنة الواحدة.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة الكهربائية هونشي E-HS9 الـ SUV ، بطول 5.209 مم وعرض 2.010 مم وارتفاع 1.731 مم مع قاعدة عجلات بطول 3110 مم ووزن اجمالي يبلغ 2700 كجم.

هونشي E-HS9

وتحتوى هونشي E-HS9 الكهربائية على عجلات 22 بوصة ، و حساسات خاصة في عجلة القيادة و6 شاشات ذكية ونظام ملاحة مع غلق السيارة عن بعد بالموبايل والتحكم في حراراتها بالاضافة الي توفر نظام التحكم الصوتي ، و لونين بالجسم الخارجي ، تاتى بنظام القيادة الذتية من المستوى الثالث والسيارة تتوفر .

اما عن سعر السيارة الكهربائية هونشي E-HS9 الـ SUV ، فترددت انباء عن وصولها الى 3 ملايين جنيه .