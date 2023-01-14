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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من الثلج بالكامل.. شاهد أغرب صالة عرض للسيارات في التاريخ

بوليستار سبيس
بوليستار سبيس

أعلنت شركة بوليستار الخاصة بانتاج السيارات الكهربائية ، عن افتتاح أحدث صالة عرض لها في روفانييمي، فنلندا ، ولكن فهى غريبة الى حد كبير ، حيث انها مصنوعة بالكامل من الثلج .

بوليستار سبيس

وأضافت بوليستار، أن صالة العرض تعتبر فريدة من نوعها لكونها أكبر مساحة ثلجية، ويُطلق عليها بوليستار سبيس، وتحتضن التصميم الاسكندنافي .

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وأوضحت الشركة، أن بوليستار سبيس مصنوعة بالكامل من الثلج، ويقع المكعب الذي يبلغ ارتفاعه 12 مترًا في ساحة كانساليستوري وقد تم بناؤه بواسطة شركة فروزن إينوفيجن، المتخصصة في بناء منشآت الثلج وتطبيقات الجليد الأخرى التي تستخدم في الحانات والفنادق. 

بوليستار سبيس

واستغرق بوليستار سبيس مصنوعة بالكامل من الثلج بناؤه حوالي 20 يومًا ، و تم نقل 3000 متر مكعب من الثلج على شاحنات كهربائية من منتجع التزلج اوناسفارا القريب.

بوليستار سبيس

 و قام فريق العمل بتحويل هذا الثلج إلى صالة عرض بوليستار ، وتم افتتاحه في 10 يناير وسيعمل حتى 26 فبراير ، و يمكن للزوار خلال فترة العرض معرفة المزيد عن الشركة ومركباتها، كما يمكن الحصول على تجربة قيادة في بوليستار 2 ، بمجرد إغلاق المنشأة سيتم إعادة الثلج إلى منتجع التزلج مرة أخري.

بوليستار سبيس

و تضم صالة العرض سيارة بوليستار 2 بالإضافة إلى منحوتات جليدية تصور العجلات وأجزاء التعليق والمكابح ، و تتميز صالة العرض بجدران بسمك 2 متر وسقف على شكل قبة. إلى جانب كونها مشهدًا معماريًا .

بوليستار سبيس

وقال تافي هيكيلا الرئيس التنفيذي لشركة فروزن إينوفيجن، كانت هذه عملية معقدة شهدت أولاً قيام الفريق بإنشاء طبقة ثلجية واقية حول قاعدة صالة العرض. ثم قامت الشركة بعد ذلك بوضع قوالب خاصة للجدران، ثم تم حشوها بالثلج الذي تم ضغطه. مع الجدران في مكانها، تمت إزالة القوالب وذهب الفريق لإضافة لمسات نهائية وتركيب منحوتات جليدية صنعها فنانون محليون.

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