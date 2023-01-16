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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ60 ألف جنيه هتركب هيونداي أكسيل في مصر

هيونداي أكسيل موديل
هيونداي أكسيل موديل 1998

شهد سوق السيارات المصرى العديد من الارتفاعات فى الأسعار ، سواء للسيارات الجديدة " الزيرو " أو السيارات المستعملة ، بسبب الأزمات الأخيرة التى شهدتها الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية.

هيونداي أكسيل موديل 1998

وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعارا متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة في الشارع المصري، والتي يأتي منها السيارة هيونداي أكسنت موديل 1998، والتي تباع بسعر 60 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه كمتوسط سعر على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف هذا السعر على حسب رغبة مالك السيارة . 

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ومن المعروف ان السيارة هيونداي أكسيل موديل 1998 تأتي ضمن فئة السيارات السيدان الاقتصادية والتي اشتهرت داخل السوق المصري للسيارات خلال التسعينات وبداية الألفية الثانية ، و تتميز بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة .

هيونداي أكسيل موديل 1998

أما عن الأبعاد الخارجية للسيارة السيارة هيونداي أكسيل موديل 1998، فتاتي بطول اجمالي للنسخة السيدان 4.235 متر ، أما النسخة الهاتشباك فتأتي بطول 4.215 متر ، فيما يبلغ عرض السيارة 1.670 ، أما ارتفاع السيارة فبلغ 1.395 متر ووزنها الاجمالي بين 1023 و1034 كجم.  

هيونداي أكسيل موديل 1998

وتتميز السيارة هيونداي أكسيل موديل 1998 ، بمقصورة داخلية توفر الراحة للسائق والركاب كما أن التابلوه منظم وبسيط ويسهل التحكم في السيارة مع توفر نظام صوتي وسماعات في الأبواب والمقعد الخلفي للسيارة و مقاعد مريحة وبفرش مختلف قماشي أو جلدي  كما تأتي مع تكييف قوي .

هيونداي أكسيل موديل 1998

وتضم السيارة هيونداي أكسيل موديل 1998، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها الفرامل الامامية أسطوانات قرصية ذات تهوية والخلفية طنابير بدون ABS  . 

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