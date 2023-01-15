أقل من 100 ألف ريال .. 5 سيارات مستعملة في السعودية

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات 5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 100 ألف ريال ، داخل المملكة العربية السعودية .

1- تويوتا يارس

تويوتا يارس

تستمد السيارة تويوتا يارس موديل 2019، من محرك تيربو سعة 1500 سي سي 3 سلندر ، ضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 140 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات .

وتصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا يارس موديل 2019 إلى 155 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومترـ خلال 15.3 ثانية للوصول .

وتاتى السيارة داخل السوق السعودى ، بسعر 39 ألف ريال سعودي

2- هيونداي كونا

هيونداي كونا

تحتوي هيونداي كونا موديل 2019 على محرك ذو 4 اسطوانات على شكل حرف "I" بسعة 2.0 لتر بقوة 149 حصان ليولد عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، و تم تزويد تلك الفئة بناقل حركة أوتوماتيكي التحكم ذو 6 سرعات، يقوم بنقل قوة وعزم المحرك إلى العجلات الأمامية .

وتتسارع السيارة هيونداي كونا موديل 2019 ، من سرعة الصفر إلى سرعة الـ 100 كيلومتر / الساعة في غضون 10 ثوانِ، وليصل بالسيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 194 كيلومتر/ الساعة ، و تستهلك السيارة 7.2 لتر لكل 100 كم .

وتاتى السيارة داخل السوق السعودى ، بسعر 55 ألف ريال سعودي

3- نيسان اكس تريل

نيسان اكس تريل

تمتلك السيارة نيسان أكس تريل موديل 2020 محرك 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات بقوة 170 حصان، وعزم 237 نيوتن/متر، مع نظام دفع ( جر) أمامي في أول قئتين ودفع رباعي لباقي الفئات ، و تمتلك ناقل حركة CVT أوتوماتيكي بـ6 سرعات .

و تبلغ السيارة نيسان أكس تريل موديل 2020 السرعة القصوى للسيارة : 170 كم / س ، و تستهلك السيارة حوالي 6.3 لتر لكل 100 كم من الوقود ، و خزان الوقود بالسيارة يتسع إلى 60 لتر ، و زمن التسارع والوصول من سرعة 0-100 كم / ساعة هو 9.4 ثانية .

وتاتى السيارة داخل السوق السعودى ، بسعر 55 ألف ريال سعودي

4- تويوتا كامري

تويوتا كامري

تاتى السيارة تويوتا كامري موديل 2020 ، بمحرك ٤ سلندر سعة ٢،٥ لتر يصدر منه قوة ٢٠٤ حصان و ٢٤٣ نيوتن متر من عزم الدوران ، يتصل مع ناقل حركة اوتوماتيكي من ٨ سرعات . هذا المحرك متوفر على نسخ ؛ كامري LE، و كامري GLE تورينج ، و كامري GLE ، و كامري SE .

تستهلك السيارة حوالي 3.18 لتر لكل 100 كم من الوقود ، ويصل استهلاك السيارة حوالي 9.17 لتر لكل 100 كم من الوقود بنسخ GLE تورينج ، و GLE، و SE ، مع خزان حجم ٦٠ لتر .

وتاتى السيارة داخل السوق السعودى ، بسعر 73 ألف ريال سعودي

5- تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2019 بمحركين يعملان بالبنزين، الأول رباعى الأسطوانات سعة 2.7 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 163 حصاناً وعزم دوران 245 نيوتن- متر، والثانى ذو 6 اسطوانات (V6) سعة 4.0 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 234 حصاناً وعزم دوران 376 نيوتن – متر وهي الفئة الثالثة رباعية الدفع. كما تم تزويد سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكى بـ6 سرعات .

وتاتى السيارة داخل السوق السعودى ، بسعر 100 ألف ريال سعودي.