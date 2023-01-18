برلمانية: انعدام ضوابط السلامة بمراكز التبرع يعرض الكثيرين لفقد أعضائهم

أكدت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، معمول بها في كثير من دول العالم، لافتة إلى أنه يتواجد بهما خانة تفيد بالموافقة على عملية التبرع من عدمه.

وقالت “الألفى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه نتيجة عدم وجود ضوابط السلامة داخل المراكز، يتعرض الكثيرون إلى فقد أعضائهم بشكل غير آدمي عند دخولهم العمليات، مشددة على أنه يجب أن تتضمن التعديلات الجديدة بندا يتم فيه الحصول على موافقة المواطن العادي بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من عدمه.

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وشددت عضو البرلمان على ضرورة أن يكون القانون الجديد به شيء من الليونة واحترام آراء الأشخاص بالموافقة أو الرفض وإمكانيه تعديلها، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين وتشجيعهم لضمان استدامة الحياة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتم العمل حاليا على إصدار حزمة تشريعات تتعلق بإجراءات وضوابط التبرع بالأعضاء البشرية لنقلها وزراعتها في سياق إثبات وحصر عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية عقب وفاتهم.

وأوضح رئيس صحة النواب أن هذه التشريعات ستتضمن إضافة خانتين ببطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، لإثبات موافقة صاحبها على التبرع بأعضائه البشرية عقب الوفاة.