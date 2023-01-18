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برلمان

برلمانية: إضافة اختيار التبرع بالأعضاء لبطاقة الرقم القومي يقضي على محاولات التلاعب

إيرين سعيد ،عضو لجنة
إيرين سعيد ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب جهود اللجنة وعملها على إضافة خانتين ببطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، لإثبات موافقة صاحبها على التبرع بأعضائه البشرية عقب الوفاة، مؤكدة أن هذا الإجراء بمثابة خطوة جادة لتحسين المنظومة ، وضمان سرعة نقل الأعضاء وسلامة نقلها وأيضا سيحد من عمليات التلاعب، و المساهمة في شفافية العملية ومصداقيتها . 

 

و من الناحية الطبية ، أفادت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن أغلب الحالات التي تصلح للنقل هي حالات الحوادث، والتى تكون نسبة إنتاجيتها أعلى وأكبر ، قائلة:" إن كان ضمن حالات الوفاة  أشخاص راغبين فى التبرع ، يكون ذلك  موثقا في بطاقة الرقم القومي أوالرخصة ليكون بمثابة دليل قاطع على إصرار هذا المواطن على التبرع من خلال تنفيذ وصيته ".

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وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن نقل الأعضاء يتطلب عدد ساعات معين من حالات الوفاة ، و لحين ما يتم إبلاغ الجهات المختصة بأن هذا الشخص كان ينوي التبرع سيتطلب ذلك الكثير من إهدار الوقت بما يجعله يفقد وصيته . 

 

و أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتم العمل حاليا على إصدار حزمة تشريعات تتعلق بإجراءات وضوابط التبرع بالأعضاء البشرية لنقلها وزراعتها في سياق إثبات وحصر عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية عقب وفاتهم.

 

و أوضح رئيس صحة النواب أن هذه التشريعات ستتضمن إضافة خانتين ببطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، لإثبات موافقة صاحبها على التبرع بأعضائه البشرية عقب الوفاة . 

إيرين سعيد مجلس النواب لجنة الصحة بطاقة الرقم القومي رخصة القيادة نقل الأعضاء أشرف حاتم

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