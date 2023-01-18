قفزة بأسعار 7 سيارات سكودا في مصر.. تفاصيل

اعلن وكيل سيارات سكودا في مصر عن زيادات جديدة في أسعار سياراته في السوق المحلي المصري، وبالتالي ذلك هو الارتفاع الأول لأسعار سكودا بمصر خلال العام الجديد 2023، وتتراوح الزيادات من 100 الي 200 ألف جنيه في أسعار طرازات سكودا في مصر .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بأسعار 7 سيارات سكودا التي تم زيادة سعرها الشهر الجاري :

1-سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

تحصل سيارة سكودا اوكتافيا A8 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 370 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 245 حصان، مزود بعبلة تروس أوتوماتيك.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 بعد الزيادة :

الفئة الأولي تباع بسعر 980 ألف جنيه، بدلاً من 900 ألف جنيه، بزيادة 80 ألف جنيه

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و100 الف جنيه، بدلاً من مليون جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و175 ألف جنيه، بدلاً من مليون و75 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و500 ألف جنيه، بدلاً من مليون و400 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

2-سكودا كودياك مويل 2022

زودت سيارة سكودا كودياك بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانيه تصل الي 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

سعر سكودا كودياك موديل 2022 بعد الزيادة :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و400 ألف جنيه، بدلاً من مليون و300 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و500 ألف جنيه، بدلاً من مليون و400 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و600 ألف جنيه، بدلاً من مليون و500 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و650 ألف جنيه، بدلاً من مليون و550 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الخامسة تباع بسعر مليون و725 ألف جنيه، بدلاً من مليون و625 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

3-سكودا سوبرب موديل 2022

تستمد سيارة سكودا سوبرب قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 150 حصان، مدعوم بعلبة تروس أتوماتيك.

سكودا سوبرب موديل 2022

سعر سكودا سوبرب موديل 2022 بعد الزيادة :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و175 ألف جنيه، بدلاً من مليون و75 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و350 ألف جنيه، بدلاً من مليون و250 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و400 ألف جنيه، بدلاً من مليون و300 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

4-سكودا كاروك موديل 2022

تعتمد سيارة سكودا كاروك علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانيه تصل الي 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك .

سكودا كاروك موديل 2022

سعر سكودا كاروك موديل 2022 بعد الزيادة :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و50 ألف جنيه، بدلاً من 990 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و175 ألف جنيه، بدلاً من مليون و75 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و275 ألف جنيه، بدلاً مليون و75 ألف جنيه، بزيادة 200 ألف جنيه.

5-سكودا سكالا موديل 2022

تستخدم سيارة سكودا سكالا محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 110 حصان، وتصل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك.

سكودا سكالا موديل 2022

سعر سيارة سكودا سكالا موديل 2022 بعد الزيادة :

الفئة الأولي تباع بسعر 800 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

الفئة الثانية تباع بسعر 900 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

6-سكودا كاميك موديل 2022

تمتلك سيارة سكودا كاميك محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 110 حصان، وعزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك.

سكودا كاميك موديل 2022

سعر سكودا كاميك موديل 2022 بعد الزيادة :

الفئة الأولي تباع بسعر 850 ألف جنيه وغير متوفرة.

الفئة الثانية تباع بسعر 950 ألف جنيه وغير متوفرة.

7-سكودا فابيا موديل 2023

تخرج قوة سيارة سكودا فابيا من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 150 حصان، مزود بعبلة تروس أوتوماتيك.

سكودا فابيا موديل 2023

سعر سيارة سكودا فابيا موديل 2023 بعد الزيادة :

الفئة الأولي تباع بسعر 700 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

الفئة الثانية تباع بسعر 785 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

الفئة الثالثة تباع بسعر 850 ألف جنيه بنفس السعر السابق.