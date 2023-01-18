نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

حذر الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق الجميع من المشروبات الغازية.

وأوضح من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن زجاجتين يوميا من المياه الغازية تسبب أزمات بالقلب قد تودي بحياة الشخص

أوميغا 3 هو حمض دهني مهم جدا يساعد في تطوير خلايا الدماغ. لكن معظم الناس لا يدركون الحاجة إلى هذه المغذيات ولا يعرفون حتى الأطعمة الموجود فيها اوميجا 3.

العلاقة الزوجية تساهم في شفاء مرض النقرس.. فما الرابط بينهما

يزداد عدد المصابين بمرض النقرس يوميا.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة روما تور فيرغاتا، أن العلاقة الزوجية قد تساعد في التغلب على مرض النقرس المؤلم.