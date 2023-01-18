لا تتوقع طعمه .. برجر بأسرار المطاعم الشهيرة

يعد البرجر من الأكلات السريعة التي يعشقها الكثير ولذلك يمكن أن تتعلمي طريقة عمله في المنزل بدون تكاليف بأسرار المطاعم الشهيرة.

المقادير

كيلو لحمة مفرومة 20% دهون

½ كوب بقسماط مطحون

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة بهارات برجر

ملح

فلفل أسود مجروش

طريقة عمل البرجر البيتي

سندوتش برجر

١- يوضع اللحم في بولة ويضاف له البقسماط والبيضة.

٢- يقلب اللحم باليد في بولة.

٣- يضاف له البيضة وتقلب.

٤- يضاف بهارات البرجر وملح وفلفل اسود والبقسماط.

٥- يقلب الخليط حتى تتجانس المكونات.

٦- تستخدم قطاعة البرجر في تشكيل البرجر.

٧- تفرد كورة من اللحم على كيس بلاستيك مدهون بالزيت داخل المكبس وتكبس وتشكل وتوضع في طبق.

٨- توضع قطع البرجر في الفريزر نصف ساعة حتى تتماسك.

٩- تسخن طاسة شوي ويضاف لها قطعة من الزبدة أو ملعقة من الزيت على النار.

١٠- تشوح قطع البرجر حتى تأخذ لون بني فاتح من الجانبين وترفع.

نصائح تقديم البرجر البيتي

- يفضل استخدام لحم 20% دهون للحفاظ على مقاس البرجر من الانكماش.

- يمكن إضافة شرائح طماطم وقطع خس كابوتشي مع صوص مستردة للبرجر.

- يمكن إضافة أي صوص مفضل للوصفة.