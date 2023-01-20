نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

أثار خبر وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا الذي ارتبط به عاطفيا

وسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد هو تدهور حالته الصحية حيث كان يعانى من مشاكل فى النمو منذ ولادته ولم يجد أهله أى علاج له، وتدهورت حالته الصحية فى الاونة الاخيرة

أثارت الشيف فاطمة ابو حاتي جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد تحذيرها من نوع جبنة دون أن تذكر اسم الشركة

وكانت ردت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة علي منشورها بتوضيح عن كلمة انالوج التي تكتب علي عبوات الجبن

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة دنيا سمير غانم، على مواقع التواصل الاجتماعي