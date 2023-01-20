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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

عزيز الأحمد
عزيز الأحمد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

أثار خبر وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا الذي ارتبط به عاطفيا
وسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد هو تدهور حالته الصحية حيث كان يعانى من مشاكل فى النمو منذ ولادته ولم يجد أهله أى علاج له، وتدهورت حالته الصحية فى الاونة الاخيرة

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كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

أثارت الشيف فاطمة ابو حاتي جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد تحذيرها من نوع جبنة دون أن تذكر اسم الشركة  

 

وكانت ردت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة علي منشورها بتوضيح عن كلمة انالوج التي تكتب علي عبوات الجبن

إكسسوارات غريبة .. دنيا سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة دنيا سمير غانم، على مواقع التواصل الاجتماعي

عزيز الأحمد سبب وفاة اليوتيوبر السعودي الجبن انالوج دنيا سمير غانم

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نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

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