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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

صدى البلد

أثارت الشيف فاطمة ابو حاتي جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد تحذيرها من نوع جبنة دون أن تذكر اسم الشركة  

 

وكانت ردت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة علي منشورها بتوضيح عن كلمة انالوج التي تكتب علي عبوات الجبن 

 واوضحت شيرين زكي أن كلمة أنالوج على عبوات الجبن نباتي الدهن وأنها ليست جبنة ولكنها شبيه للجبنة

 

  

وطالبت الدكتورة شيرين من  الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفتها الجهة التي ألزمت الشركات بكتابة هذه الكلمة بتوضيح معني كلمة انالوج للمواطنين كما فعلت هيئة الغذاء والدواء السعودية وألزمت الشركات بكتابة كلمة شبيه الجبن حتى لا يختلط الأمر على المواطن ويفهم انها مش جبنة بجد ، وإنها معدلة بالزيوت النباتية كبديل عن دسم ودهون وقشطة الحليب

 

 لان الكثير لايعرف معني كلمة أنالوج بان معناها نظير أو شبيه 

 وقالت شيرين في منشور لها علي الفيسبوك يا هيئتنا الموقرة بالأمس قامت إحدى بلوجرات الطبخ بالشكوى من نوع من الجبنة ورفضت ذكر اسم الجبنة لكن نشرت صورة بطاقة التعريف بيها الي مكتوب فيها المكونات وللأسف مكتوب كلمة أنالوج فتناقلت المواقع الإخبارية كلامها على إن الجبنة اسمها أنالوج وحذرت من نوع الجبنة ده الي اصلا السوق المصري  99%  من منتجات الألبان فيه أنالوج يعني شبيه جبنة يعني مضاف لها زيوت نباتية .

 متخيلين حجم الكارثة ؟

حضراتكم شايلين معني الكلمة ولذلك لابد من إلزام  المصانع بكتابة كلمة أنالوج وكده شكلها أشيك والمواطن 

 

 وقالت شيرين مهزلة بكل المقاييس شركات كاتبة الكلمة بالعربي وشركات كاتباها باللغة الإنجليزية وجنب الكلمتين كاتبين طبيعي 100% أو من اللبن الطبيعي وتباع بأسعار عالية وده استمرار لخداع المواطن 

أرجو من الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعديل هذه الكارثة وإلزام الشركات بكتابة كلمة شبيه واضحة لا لبس فيها ومنع كلمة طبيعي من على اي عبوة تحتوي على زيوت نباتية .

وختمت شيرين تحذيرها وقالت " أول ما حضرتك تلاقي كلمة  أنالوج أو Analog أو Analogue  إعرف إن دي مش جبنة ... دي شبيه الجبنة  .

 

جبنة انالوج انالوج فاطمه أبو حاتي الشيف فاطمة أبو حاتي شيرين زكي

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