صنع الفارق مع بيراميدز.. بركات يتغزل في باتشيكو ويكشف سر تعثر البنك الأهلي

أشاد محمد بركات بتحسن أداء فريق بيراميدز مع مدربه الجديد البرتغالي جايمي باتشيكو الذي قاد الفريق لاستعادة الانتصارات والتأهل لنهائي الكأس.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن باتشيكو صنع الفارق وبصماته ظهرت سريعاً في التنظيم التكتيكي للفريق.



وأشاد بانطلاقة فريق المقاولون العرب بقيادة المدير الفني شوقي غريب في الدوري هذا الموسم.



وقال إن المقاولون قدم توليفة مميزة من اللاعبين المميزين خاصة من أبناء النادي والأجانب موضحاً أن المقاولون استطاع أن يحقق نتائج طيبة بفضل تألق عدة لاعبين وتطور أدائهم مع المدير الفني الحالي شوقي غريب

وكشف بركات سبب تعثر فريق البنك الأهلي هذا الموسم مؤكداً أن الفريق يدفع ثمن التغييرات الفنية المستمرة من جانب الإدارة.



وأتم :" البنك الأهلي استغنى عن خدمات المدير الفني خالد جلال ثم أطاح بالمدرب القدير حلمي طولان وهناك كلام بأن اللاعبين يتواصلون مع الإدارة وهذا أمر غير مقبول".