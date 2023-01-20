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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ردا على الشائعات|رجاء خاص من بركات لمسئولي الأهلي بشأن كهربا

صدى البلد

 

أكد محمد بركات أن مباراة الأهلي والزمالك غدا السبت في قمة الدوري الممتاز ستكون في غاية الصعوبة وخارج التوقعات مهما كانت ظروف الفريقين قبل اللقاء.
وأوضح بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الحظوظ متساوية بين الأهلي والزمالك مؤكداً أن حالة الفريقين في المباراة ستحسم بشكل كبير سير اللقاء والنتيجة بجانب أن التوفيق سيلعب دوراً كبيراً في حسم النتيجة أيضاً.
وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيعمل بكل قوة على تحقيق الفوز ليتسع فارق النقاط بجانب أن الفوز أيضاً سيوجه ضربة قوية للزمالك منافسه التقليدي.
وتطرق بركات للحديث عن محمود عبد المنعم (كهربا) نجم الأهلي قائلاً:" منذ فترة طويلة والبعض يتحدث عن سهر كهربا وعدم التزامه وكنت أخرج دائماً وأؤكد أن كهربا ملتزم وكنت أعلم جيداً أنه يعمل بكل قوة داخل وخارج النادي".
وأضاف:" كهربا بعد فترة الغياب الطويلة "كسر الدنيا" أمام سموحة في الكأس ، وهذا التألق دليل على تركيز اللاعب وجاهزيته التامة للعودة لمستواه والظهور بأداء مميز والجميع يتحدث الآن عن تألق كهربا".
وأشار إلى أن كهربا طاردته الشائعات في الفترة الأخيرة وهو أمر تعرض له أيضاً صالح جمعة لاعب الإسماعيلي الذي يتحدث البعض عن عدم التزامه رغم أن الثنائي من أكثر اللاعبين موهبة.
وتابع:" كهربا بمجرد رفع الإيقاف عنه ظهر بصورة رائعة ووجوده في الأهلي إضافة قوية للفريق الأحمر وأعتقد أن تواجده "هيفرق" في التشكيلة الحمراء".
وأكد أنه لا يعلم مستقبل كهربا في ظل أزمة الغرامة المالية قائلاً:" أقسم بالله لابد أن تفكر في سداد غرامة إيقافه أهم من أي صفقة جديدة ، وكهربا أهم من أي لاعب جديد وله فائدة فنية أكثر من أي صفقة".

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